Берлин, , 17:53 — REGNUM В Германии двое высокопоставленных чиновников федерального министерства по экономике и защите климата подозреваются в «работе на Россию» в рамках поставок российского газа в страну, сообщает 31 августа газета Die Zeit со ссылкой на неназванные источники.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По утверждению издания, поводом для подозрений стала деятельность чиновников по оформлению документации по газопроводу «Северный поток — 2», а также по вопросам заполнения газовых хранилищ ФРГ.

«Многие документы, как отмечается, отражали ситуацию с российской точки зрения, а аргументация зачастую не соответствовала официальной линии федерального правительства», — сообщает газета.

Кроме того, один из подозреваемых обучался в России.

При этом издание подчеркивает, что конкретных доказательств работы подозреваемых в пользу РФ на данный момент не обнаружено.

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