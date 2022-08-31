Берлин, 31 августа, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В Германии двое высокопоставленных чиновников федерального министерства по экономике и защите климата подозреваются в «работе на Россию» в рамках поставок российского газа в страну, сообщает 31 августа газета Die Zeit со ссылкой на неназванные источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

По утверждению издания, поводом для подозрений стала деятельность чиновников по оформлению документации по газопроводу «Северный поток — 2», а также по вопросам заполнения газовых хранилищ ФРГ.

«Многие документы, как отмечается, отражали ситуацию с российской точки зрения, а аргументация зачастую не соответствовала официальной линии федерального правительства», — сообщает газета.

Кроме того, один из подозреваемых обучался в России.

При этом издание подчеркивает, что конкретных доказательств работы подозреваемых в пользу РФ на данный момент не обнаружено.