Ярославль, , 18:02 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин готов дополнительно профинансировать закупку оборудования для онкобольницы в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Михаил Мишустин и Михаил Евраев в поликлинике в Ярославле yarregion.ru

Глава правительства 31 августа оценил строительство новых объектов здравоохранения в Ярославле — хирургического корпуса онкобольницы и детской поликлиники на улице Попова. Подрядчиком обоих объектов является ГК ЕКС. Михаил Мишустин вместе с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым лично осмотрел ход работ на детской поликлинике. И пообещал помощь с дооснащением оборудованием хирургического корпуса онкобольницы. На закупку оборудования дополнительно требуется 230 миллионов рублей.

«Поможем обязательно, должно быть все введено вовремя. А вы обещайте, что четвертый квартал будет финальным и корпус заработает», — поинтересовался глава правительства у врио губернатора.

Михаил Евраев в данном сроке уверен.

«Строительная готовность полная, а по оборудованию серьезно выросла стоимость, так как в проектно-сметной документации она была заложена давно», — рассказал глава Ярославской области.

Также речь зашла о закупке оборудования для модернизации приемного отделения больницы скорой помощи имени Соловьева в Ярославле.

«Поможем с оборудованием. Это томограф, ультразвук и рентгеновский аппарат. Михаил Альбертович (Мурашко) тогда с вами проработает спецификацию необходимого оборудования. Это не так сложно, и мы этот вопрос решим», — сказал Михаил Мишустин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM министр здравоохранения Михаил Мурашко сегодня также находится с рабочим визитом в Ярославле.

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