Мишустин готов выделить 230 млн на дооснащение онкобольницы в Ярославле
Ярославль, 31 августа, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин готов дополнительно профинансировать закупку оборудования для онкобольницы в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Глава правительства 31 августа оценил строительство новых объектов здравоохранения в Ярославле — хирургического корпуса онкобольницы и детской поликлиники на улице Попова. Подрядчиком обоих объектов является ГК ЕКС. Михаил Мишустин вместе с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым лично осмотрел ход работ на детской поликлинике. И пообещал помощь с дооснащением оборудованием хирургического корпуса онкобольницы. На закупку оборудования дополнительно требуется 230 миллионов рублей.
«Поможем обязательно, должно быть все введено вовремя. А вы обещайте, что четвертый квартал будет финальным и корпус заработает», — поинтересовался глава правительства у врио губернатора.
Михаил Евраев в данном сроке уверен.
«Строительная готовность полная, а по оборудованию серьезно выросла стоимость, так как в проектно-сметной документации она была заложена давно», — рассказал глава Ярославской области.
Также речь зашла о закупке оборудования для модернизации приемного отделения больницы скорой помощи имени Соловьева в Ярославле.
Как ранее сообщало ИА REGNUM министр здравоохранения Михаил Мурашко сегодня также находится с рабочим визитом в Ярославле.