София, , 17:55 — REGNUM Находящийся в столице Болгарии с частным визитом бывший госсекретарь США Майк Помпео призвал болгарские власти создать дополнительные условия формирования «новых газовых запасов ЕС». Об этом 31 августа сообщает БНР.

Евросоюзу каждый служит по-своему Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Помпео, сегодня Болгария располагает всеми необходимыми ресурсами для закачки в свои подземные газовые хранилища миллионов кубометров голубого топлива, в том числе и сжиженного газа из США.

Майк Помпео «Болгария должна и будет играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Восточной Европы».

Добавим, что визит Помпео в Болгарию был согласован с президентом США Джо Байденом. Предполагается, что экс-глава американского внешнеполитического ведомства найдет возможность крупнейших в новейшей истории Европы поставок сжиженного газа из США.

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