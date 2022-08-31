Вашингтон, , 17:38 — REGNUM В Сеть выложили первый трейлер фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд» режиссёра Риса Фрейк-Уотерфилда. Об этом сообщило издание Variety 31 августа.

Фильм «Винни-Пух: Кровь и мёд» режиссёра Риса Фрейк-Уотерфилда Цитата из трейлера

В опубликованном ролике обиженные на Кристофера Робина Винни-Пух и Пятачок творят хаос, совершая жестокие убийства. Точная дата выхода картины по-прежнему неизвестна.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, авторы мультсериала «Рик и Морти» анонсировали работу над восьмым сезоном. Создатели также заверили, что шоу будет ежегодно получать продолжение.

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