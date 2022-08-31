Вашингтон, 31 августа, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В Сеть выложили первый трейлер фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд» режиссёра Риса Фрейк-Уотерфилда. Об этом сообщило издание Variety 31 августа.

Цитата из трейлера Фильм «Винни-Пух: Кровь и мёд» режиссёра Риса Фрейк-Уотерфилда

В опубликованном ролике обиженные на Кристофера Робина Винни-Пух и Пятачок творят хаос, совершая жестокие убийства. Точная дата выхода картины по-прежнему неизвестна.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, авторы мультсериала «Рик и Морти» анонсировали работу над восьмым сезоном. Создатели также заверили, что шоу будет ежегодно получать продолжение.