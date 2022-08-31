Венеция, Италия, , 17:35 — REGNUM 31-летний российский фланговый нападающий Денис Черышев 31 августа подписал контракт с «Венецией». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Денис Черышев Steindy

По информации источника, соглашение Черышева с «Венецией» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Денис Черышев, выступая за «Валенсию», принял участие в 17 турах испанской Ла Лиги 2021/22, в которых отметился лишь одной результативной передачей во встрече с «Алавесом».