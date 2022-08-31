В Киргизии школы обязали дважды в неделю исполнять гимн страны
Бишкек, 31 августа, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Министерство образования Киргизии обязало школы исполнять гимн республики два раза в неделю, начиная с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба образовательного ведомства.
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Теперь гимн Киргизии должен будет звучать в стенах всех общеобразовательных учреждений страны в начале и конце каждой учебной недели.
Также исполнение гимна станет обязательным при проведении торжественных, воспитательных и конкурсных школьных мероприятий.
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