Москва, 31 августа, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Около 84 школ в России не успели завершить ремонт к началу учебного года из-за выявленных недостатков на завершающем этапе работ. Об этом 31 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Около 84 школ не завершили ремонты в связи с тем, что были выявлены недостатки на завершающем этапе этих работ. Надо обязательно выявить, кто здесь в этом виноват, и посмотреть на подрядчиков, которые в нужные сроки не выполнили необходимый объём работ, и соответствующим образом отреагировать», — заявил Путин.

«Зачем с ними в дальнейшем заключать контракты на подобные работы? Я вас попрошу внимательным образом к этому отнестись и внимательно проконтролировать ситуацию», — обратился президент к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.