Бишкек, , 17:34 — REGNUM В Кыргызстане 52% школьников, учащихся в третьем классе, не обладают базовыми навыками чтения, а 55% — навыками счёта. К таким неутешительным выводам пришли аналитики Детского фонда ООН, передаёт «Kaktus. media».

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«С текущими темпами обучения большинству школьников Киргизии потребуется в среднем пять лет, чтобы освоить базовые навыки чтения и счета, которые должны были быть усвоены за первые два года в школе», — отмечают в ЮНИСЕФ.

Специалисты констатируют, что многие дети не имеют основополагающих навыков счета даже к восьмому классу.

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«Это говорит о медленных темпах обучения, которые могут быть связаны с низким качеством образования», — подчёркивают они.

Главным же фактором, наиболее сильно препятствующим обучению чтению и счёту, представители Детского фонда ООН назвали бедность. При этом следует учитывать, что каждый третий ребенок в Киргизии живет в семье с крайне низкими доходами.

По их мнению, вероятность того, что ребенок с самым низким уровнем благосостояния обладает базовыми навыками чтения, на 16 процентных пунктов ниже, чем для ребенка с самым высоким уровнем благосостояния. А для базовой арифметики разница составляет 9 процентных пунктов.

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