Киев, , 18:12 — REGNUM Российский паспорт предоставляет много возможностей, поэтому поток желающих его получить будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил публицист Игорь Друзь.

Российский паспорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Поток людей с [б. УССР], желающих получить российский паспорт, растёт с большой скоростью. Особенно он значим на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Многим жителям б. УССР противна русофобия и лицемерие режима Владимира Зеленского, а главное — надоела нестабильность и бедность», — уверен публицист.

Собеседник напомнил, что российский паспорт «открывает возможности для преодоления этих факторов».

«С ним можно работать в России и Белоруссии, ряде других стран СНГ, без виз путешествовать во многие страны, получать пособия и другие виды социальной помощи», — перечислил он.

По мнению собеседника, жителям б. УССР удобнее получать российский паспорт по упрощенной схеме, «ведь теперь от них не требуется отказываться от прежнего гражданства. Дело в том, что у многих остаются родственники и собственность на территориях, пока подконтрольных киевскому режиму».

Игорь Друзь «Если бы власти РФ дали возможность получения гражданства России жителям б. УССР еще лет 20 назад, то я вполне допускаю, что и майданов бы не было — страна состояла бы, в большинстве своем, из российских граждан, которые не захотели бы скакать под антироссийскими лозунгами».

Напомним, что ранее жители Запорожской, Херсонской, Харьковской и иных областей б. УССР получили возможность оформить гражданство России в упрощённом порядке.