Эксперт: Раздача российских паспортов могла предотвратить майданы в б. УССР
Киев, 31 августа, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Российский паспорт предоставляет много возможностей, поэтому поток желающих его получить будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил публицист Игорь Друзь.
«Поток людей с [б. УССР], желающих получить российский паспорт, растёт с большой скоростью. Особенно он значим на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Многим жителям б. УССР противна русофобия и лицемерие режима Владимира Зеленского, а главное — надоела нестабильность и бедность», — уверен публицист.
Собеседник напомнил, что российский паспорт «открывает возможности для преодоления этих факторов».
«С ним можно работать в России и Белоруссии, ряде других стран СНГ, без виз путешествовать во многие страны, получать пособия и другие виды социальной помощи», — перечислил он.
По мнению собеседника, жителям б. УССР удобнее получать российский паспорт по упрощенной схеме, «ведь теперь от них не требуется отказываться от прежнего гражданства. Дело в том, что у многих остаются родственники и собственность на территориях, пока подконтрольных киевскому режиму».
Напомним, что ранее жители Запорожской, Херсонской, Харьковской и иных областей б. УССР получили возможность оформить гражданство России в упрощённом порядке.