Киев, 31 августа, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Российский паспорт предоставляет много возможностей, поэтому поток желающих его получить будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил публицист Игорь Друзь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский паспорт

«Поток людей с [б. УССР], желающих получить российский паспорт, растёт с большой скоростью. Особенно он значим на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Многим жителям б. УССР противна русофобия и лицемерие режима Владимира Зеленского, а главное — надоела нестабильность и бедность», — уверен публицист.

Собеседник напомнил, что российский паспорт «открывает возможности для преодоления этих факторов».

«С ним можно работать в России и Белоруссии, ряде других стран СНГ, без виз путешествовать во многие страны, получать пособия и другие виды социальной помощи», — перечислил он.

По мнению собеседника, жителям б. УССР удобнее получать российский паспорт по упрощенной схеме, «ведь теперь от них не требуется отказываться от прежнего гражданства. Дело в том, что у многих остаются родственники и собственность на территориях, пока подконтрольных киевскому режиму».

Игорь Друзь «Если бы власти РФ дали возможность получения гражданства России жителям б. УССР еще лет 20 назад, то я вполне допускаю, что и майданов бы не было — страна состояла бы, в большинстве своем, из российских граждан, которые не захотели бы скакать под антироссийскими лозунгами».

Напомним, что ранее жители Запорожской, Херсонской, Харьковской и иных областей б. УССР получили возможность оформить гражданство России в упрощённом порядке.