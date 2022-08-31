31 августа 2022 | Время чтения 7 мин

Жителей ЖК «Саларьево парк» близ метро «Филатов Луг», окруженных с одной стороны полигоном ТБО «Саларьево», с другой стороны — огромным кладбищем, а с третьей — оживленной трассой, лишают части лесного массива. Чиновники — от местных до городских — идти на диалог с москвичами категорически отказываются.

Игорь Свирин, , 19:53 — REGNUM Типично московская история. Для жителей расположенного в 3,5-6,4 км города Московского, в котором хватает своих церквей и храмов, решили построить еще один храм, почему-то рядом с расположенным у метро «Филатов Луг» ЖК «Саларьево парк». По административным основаниям жителей ЖК не спросили, хотя под застройку придется вырубить 0,41 га Ульяновского лесопарка. По сути, живущие в зоне бедствия москвичи написали петиции к мэру Сергею Собянину и патриарху Кириллу с просьбой услышать их и перенести храм в другое место. Но обо всём по порядку.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

После расширения административных границ Москвы за счёт территории Московской области (Новая Москва) созданный в 1935 году как часть Лесопаркового защитного пояса Москвы Ульяновский лесопарк был переведен из государственного лесного фонда в землю населенных пунктов, то есть лишен защитного статуса. Чтобы погасить возмущение общественности, был придуман термин «особо охраняемая зеленая территория» (ООЗТ). Звучит солидно, но лес никак не защищает, по сути, самому низшему и общему статусу, который включает любые природные и озеленённые территории, в том числе цветники, газоны и кустарники вдоль дорог. Кроме того, термин был введен всего лишь постановлением мэра. А помимо этого, в постановление внесли поправки, которые позволяют решением градостроительной земельной комиссии (ГЗК) выводить из таких территорий участки и вести на них хозяйственную деятельность.

Первый удар по Ульяновскому лесопарку, разделив его на части, нанесли строительством трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Теперь вот, не спросив жителей расположенного у метро «Филатов Луг» ЖК «Саларьево парк», решением всё той же ГЗК вывели еще 0,41 га под строительство храма, якобы по просьбам жителей города Московского. Почему это так важно?

Ульяновский лесопарк Ivannesl

Об этом доступным, человеческим языком рассказывает помогающий жителям ЖК экологический портал «Эковики» в статье «Сохранить обычный московский лес», поэтому не будем повторятся, нам тоже есть, что добавить. Кроме вида (буквально через дорогу) на Западное Хованское кладбище с одной стороны, оживленной дороги — с другой стороны, с третьей открывается «великолепный вид» на закрытый полигон ТБО «Саларьево» (по прямой от ближайших к нему домов 1,17 км). Вот о полигоне, который в постсоветские годы «эффективные» собственники превратили в свалку, — мы и расскажем.

В отсутствии контроля со стороны государства на свалку свозилось всё подряд, а из-за нарушений правил эксплуатации она неоднократно горела. Одним из продуктов горения являются диоксины. Уже после ее закрытия проводились специальные исследования, полученные несколькими группами ученых данные неопровержимо свидетельствуют о высоких уровнях их содержания в почвах вокруг свалки. Более того, массоперенос диоксинов током воздуха и воды мог способствовать загрязнению деревни Картмазово и поселения Московский. Это значит, что в зоне бедствия могли оказаться расположенные на территории поселения Московский многочисленные ЖК. А теперь у живущих в крайне неблагоприятных экологических условиях людей еще и часть леса отнимают.

ТБО «Саларьево» Dzasohovich

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Жители «Саларьево парк» не против храма, в микрорайоне живут воцерковленные люди, которым нужно культовое сооружение поблизости, да и атеисты не имеют ничего против. Они лишь предложили перенести его в другое место поблизости. Рядом с ЖК есть участок затопленного леса с погибшими деревьями. Современные технологии позволяют провести гидротехнические работы, зачем губить живой лес? Но вот в этом вопросе они понимания не нашли.

Тут вновь нужно сделать краткое отступление. Так вышло, что территория на текущий момент состоящего из трех микрорайонов ЖК «Саларьево парк» относится к двум административным единицам — поселениям Сосенское и Московский. Так вышло, потому что межевание проводилось тогда, когда жилых комплексов и в проекте не было. Предполагаемый храм под окнами жителей поселения Сосенского оказался на территории Московского. А то, что инфраструктурные объекты — наземное метро и дороги — разбили территорию на труднодоступные участки, а кроме того, ЖК оказался в разных административных единицах, чиновников ни в малой степени не смущает.

Для строительства чего-либо необходимо провести общественные обсуждения, но те, кого непосредственно задевает вырубка леса под строительство храма, являясь жителями поселения Сосенское, не смогли принять участия в слушаниях, проводимых в Московском. Присутствовавший на общественном обсуждении член инициативной группы, борющейся за сохранение леса и перенос храма Александр Алексеев рассказал ИА REGNUM, что в зале присутствовали люди из других районов Москвы, которые активно голосовали за постройку религиозного объекта. Мы проверили размещенное на портале «Активный гражданин» итоговое заключение о результатах общественных обсуждений и убедились, что голоса тех немногих, кто выступил против строительства в данном месте, были отклонены. С формальной точки зрения, если, конечно, не учитывать, что неясно, кто голосовал «за», чиновники были правы, ну, это не первые такие обсуждения в нашем городе.

Вырубка леса Дарья Антонова © ИА REGNUM

Жители ЖК, расположенного на территории Сосенского, обращались во все инстанции — от местных до городских департаментов и комитетов, — и везде, как под копирку, получали один и тот же ответ: слушания проведены корректно, ГЗК в своем праве вывести участок из лесного массива, в городе действует программа по размещению храмов под руководством В. И. Ресина, а вас это не касается: вы в другом поселении живите (ИА REGNUM ознакомилось с перепиской).

В итоге доведенные до отчаяния москвичи написали обращения митрополиту Феогносту, в чьем подчинении находится данная территория, и градоначальнику Сергею Собянину с просьбой повлиять на ситуацию. В своих обращениях они указали на то, что: «Выделяемый земельный участок площадью 0,41 га расположен в одной из крайних точек в границах поселения Московский, удаление его от жилых территорий муниципального образования, составляет ориентировочно (по карте, без учёта естественных и искусственных препятствий на пути):

● деревня Картмазово (население 308 чел.) — 700 м;

● деревня Саларьево (население 369 чел.) — 1,9 км;

● город Московский (население 65 417 чел.) — 2–4 км (отделен Ульяновским лесопарком).

При этом указанные жилые территории поселения Московский отделены от планируемого храмового комплекса новыми дорожными трассами и наземной частью ветки метро и не обеспечат прихожанам поселения Московский шаговую доступность к храму. Длина пути к новому храму для жителей Московского составит 3,5–6,4 км.

В то же время выделяемый участок граничит с многоквартирными домами ЖК «Саларьево парк» (население 21 162 чел., после сдачи остальных корпусов этого крупнейшего ЖК планируемое население составит не менее 50 000 чел.), относящимися к поселению Сосенское:

● 16-этажный дом по адресу: 28-й квартал, дом 2, корпус 8 — 70 м;

● 16-этажный дом по адресу: 28-й квартал, дом 2, корпус 7 — 90 м;

● 16-этажный дом по адресу: 28-й квартал, дом 2, корпус 9 — 100 м;

● 16-этажный дом по адресу: 7-й квартал, дом 2, корпус 1 — 120 м;

● 16-этажный дом по адресу: 28-й квартал, дом 2, корпус 5 — 140 м;

● 16-этажный дом по адресу: 7-й квартал, дом 2, корпус 2 — 150 м;

● 16-этажный дом по адресу: 28-й квартал, дом 2, корпус 4 — 200 м, а также прочие аналогичные корпуса — на удалении от 200 м до 550 м.

Для строительства храмового комплекса на выделенном на данный момент участке будет необходима вырубка здоровых деревьев Ульяновского лесопарка, возраст которых составляет более 30 лет, и никакие мероприятия не позволят компенсировать потерю данного уголка природы для жителей «Саларьево парк», проживающих в домах вокруг полигона ТБО «Саларьево» и дорожащих единственным участком леса в южной части ЖК.

Старовозрастный березняк в Ульяновском лесопарке Ivannesl

В то же время в составе поселения Московский есть альтернативные земельные участки, которые отвечают требованиям шаговой доступности, — информация приведена в приложении.

Решение о выборе участка принято администрацией поселения Московский без учёта мнения верующих людей и без должного анализа вариантов, а Московский патриархат в сложившейся ситуации станет стороной конфликта на почве непонимания со стороны жителей «Саларьево парк» (крупнейшего жилого комплекса в Новой Москве), которые в том числе включают в себя представителей различных религиозных конфессий».

Московские чиновники всех уровней в который раз не хотят слышать москвичей. Есть сомнения и в том, что их услышит градоначальник. Будем следить за тем, что скажет церковь.