Москва, , 17:30 — REGNUM В 2022 году обнаружился дефицит выпускников школ по некоторым специальностям в вузах. Об этом 31 августа заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Валерий Фальков Minobrnauki.gov.ru

«С учётом того, что мы увеличиваем количество бюджетных мест, в этом году есть некий дефицит по инженерно-техническим специальностям и направлениям. И по тем специальностям, где есть биология и химия», — заявил Фальков.

«В основном, на 99% в части, касающейся приёма на бакалавриат, специалитет план приёма выполнен, но кое-где ещё вузы эту работу ведут. Отчасти это обусловлено, — там причин много, — есть и особенности региональные, и профориентационная работа вузов, там нет линейной зависимости. Но, тем не менее, в этом году мы ещё видим, что поменьше выпускников школ сдали математику, физику, биологию, химию. Это тоже сыграло свою роль», — указал он.