Москва, , 17:33 — REGNUM Наблюдательный совет Общероссийского движения детей и молодёжи впервые в очном формате соберётся 1 сентября, сообщили 31 августа в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Совет под председательством президента России Владимира Путина соберётся в Калининграде — в рамках рабочей поездки главы государствав региональный центр.

Президент проведёт в Калининграде открытый урок «Разговор о важном», причём на встречу приглашены победители олимпиад и конкурсов в сферах культуры, науки, искусства, и спорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин возглавит наблюдательный совет Российского движения детей и молодёжи