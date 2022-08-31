Совет Общероссийского движения детей и молодёжи соберётся 1 сентября
Москва, 31 августа, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Наблюдательный совет Общероссийского движения детей и молодёжи впервые в очном формате соберётся 1 сентября, сообщили 31 августа в пресс-службе Кремля.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
Совет под председательством президента России Владимира Путина соберётся в Калининграде — в рамках рабочей поездки главы государства в региональный центр.
Президент проведёт в Калининграде открытый урок «Разговор о важном», причём на встречу приглашены победители олимпиад и конкурсов в сферах культуры, науки, искусства, и спорта.