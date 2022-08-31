Тайбэй, 31 августа, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направило к острову Тайвань 62 боевых самолета и семь боевых кораблей. Об этом сегодня, 31 августа, сообщается в ежедневной сводке тайваньского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Сообщается, что тайваньские вооруженные силы сегодня зафиксировали деятельность 62 самолетов и семи кораблей Народно-освободительной армииКитаяв морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем.

При этом 15 боевых самолетов НОАК, составляющих ударную группу, пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива.

Тайваньские силы направили в зону пролива воздушный патруль для наблюдения за ситуацией. Также было выпущено предупрежение по радиочастотам, были развернуты зенитно-ракетные комплексы.