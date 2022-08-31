Нью-Йорк, США, 31 августа, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило свой прежний прогноз относительно сокращения ВВП России в 2022 и 2023 годах, следует из опубликованного 31 августа доклада агентства.

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Согласно оценке Moody’s, снижение российской экономики в 2022 году составит 7%, а в 2023 году спад замедлится до 3%.

Агентство также прогнозирует, что инфляция в России по итогам текущего года составит 14,1%, а в следующем году замедлится до 6,9%.