Ростов-на-Дону, , 17:19 — REGNUM Ростовская полиция обеспечит охрану общественного порядка в день матча «Ростов» — «Динамо» (Москва) 31 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Болельщикам настоятельно рекомендуют прибыть заранее, так как пропуск на трибуны предварит досмотр. Это позволит исключить очереди на стадион. Крупногабаритные личные вещи болельщики смогут оставить в камерах хранения.

Охрану общественного порядка и безопасность во время матча обеспечат полицейские совместно с сотрудниками частных охранных предприятий, стюардов и участники общественных формирований правоохранительной направленности.