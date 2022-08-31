Ростов-на-Дону, 31 августа, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Ростовская полиция обеспечит охрану общественного порядка в день матча «Ростов» — «Динамо» (Москва) 31 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Donland.ru «Ростов-Арена»

Болельщикам настоятельно рекомендуют прибыть заранее, так как пропуск на трибуны предварит досмотр. Это позволит исключить очереди на стадион. Крупногабаритные личные вещи болельщики смогут оставить в камерах хранения.

Охрану общественного порядка и безопасность во время матча обеспечат полицейские совместно с сотрудниками частных охранных предприятий, стюардов и участники общественных формирований правоохранительной направленности.