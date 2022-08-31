Москва, , 17:18 — REGNUM Российская финансовая система должна соответствовать всем современным требованиям и формироваться исходя из внутренних запросов, а не с оглядкой на внешних игроков, отметил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

Алексей Говырин © Александр Толмачев

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на стратегической сессии по вопросам развития отечественной финансовой системы глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в условиях санкций российская финансовая система нуждается в «серьёзной донастройке».

«От себя добавлю, что нам нужна полностью автономная финансовая система. Она должна соответствовать всем современным требованиям и формироваться исходя из внутренних запросов, а не с оглядкой на внешних игроков. МВФ, ФРС США, МБРР — это все должно стать вторичными аббревиатурами. Те правила и механизмы, которые новой реальности не соответствуют, надо менять или отменять без особых колебаний, оздоравливая нашу финансовую систему», — отметил Говырин в своем телеграм-канале.

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