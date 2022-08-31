Москва, 31 августа, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Российская финансовая система должна соответствовать всем современным требованиям и формироваться исходя из внутренних запросов, а не с оглядкой на внешних игроков, отметил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

Александр Толмачев Алексей Говырин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на стратегической сессии по вопросам развития отечественной финансовой системы глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в условиях санкций российская финансовая система нуждается в «серьёзной донастройке».

«От себя добавлю, что нам нужна полностью автономная финансовая система. Она должна соответствовать всем современным требованиям и формироваться исходя из внутренних запросов, а не с оглядкой на внешних игроков. МВФ, ФРС США, МБРР — это все должно стать вторичными аббревиатурами. Те правила и механизмы, которые новой реальности не соответствуют, надо менять или отменять без особых колебаний, оздоравливая нашу финансовую систему», — отметил Говырин в своем телеграм-канале.

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