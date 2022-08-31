Нижний Новгород, , 17:18 — REGNUM В Нижнем Новгороде начал работу токсикологический ветеринарный центр, который стал первым подобным учреждением, открытым в России. Об этом сообщили в правительстве региона.

На приеме у ветеринара (сс) jaminriverside

Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием, в том числе газовым детектором и системой пробоподготовки, которые позволят специалистам правильно ставить диагноз и определить противоядие для оказания экстренной помощи животным.

Также спецоборудование поможет судебно-ветеринарным экспертам определять яды и метаболиты при выяснении причин гибели животных.

Кроме того, в новом токсикологическом ветцентре можно будет проводить скрининговые исследования продовольствия.

Напомним, по официальным данным, в Нижегородской области действуют восемь ветеринарных лабораторий, в которых работают около 400 специалистов. Ежегодно они проводят почти 1,7 млн исследований по 128 инфекционным заболеваниям животных и свыше 400 тысяч исследований пищи и кормов.