Вашингтон, 31 августа, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи, более 180 тысяч жителей которого остались без воды после наводнения, сообщает 31 августа Reuters.

(сс) The White House Джо Байден

Администрация Байдена обязалась в течение 90 дней выделить прямую федеральную помощь Миссисипи, а также уполномочила министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях ликвидировать последствия стихийного бедствия в штате.

Напомним, что в одном из городов Миссисипи Джэксоне была повреждена главная городская очистная станция. На объекте вышел из строя насос, который перед поломкой работал на износ. При этом резервной системы подачи воды на станции не было. В городе решили организовать центры по раздаче бутилированной воды. Губернатор Тейт Ривз назвал этот шаг «чрезвычайно сложной логистической задачей».