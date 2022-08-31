В Крыму ввели ограничения на запуск фейерверков и беспилотников
Симферополь, 31 августа, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Жителей Республики Крым просят воздержаться от использования пиротехники и беспилотных летательных аппаратов на период проведения специальной военной операции. Об этом 31 августа в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Указом, опубликованным на портале правительства Крыма, вводятся ограничения на «реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», на территории всего региона.
Также вводятся ограничения на территории всего региона на полёты беспилотников, принадлежащих физическим и юридическим лицам. Исключение — аппараты, используемые органами исполнительной власти.