Симферополь, 31 августа, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Жителей Республики Крым просят воздержаться от использования пиротехники и беспилотных летательных аппаратов на период проведения специальной военной операции. Об этом 31 августа в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

«Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. В указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым» внесены соответствующие изменения. Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан», — говорится в сообщении.

Указом, опубликованным на портале правительства Крыма, вводятся ограничения на «реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», на территории всего региона.

Также вводятся ограничения на территории всего региона на полёты беспилотников, принадлежащих физическим и юридическим лицам. Исключение — аппараты, используемые органами исполнительной власти.