Токио, 31 августа, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Силы самообороны Японии и сухопутные силы США провели совместные учения по обороне группы островов Амамиосима, сообщает 31 августа военное ведомство страны.

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В ходе учений применялись японские противокорабельные ракеты типа 12, над увеличением дальности которых работает сейчас министерство обороны Японии.

На сегодняшний день эти ракеты размещены на островах Нансэй с целью блокирования возможной активности Китая.

Кроме того, в учениях принимали участие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), осуществлявшие обнаружение морских целей и наводившие на них ракетные удары.

Отмечено, что эти манёвры стали частью регулярных совместных учений США и Японии Orient Shield («Восточный щит»).