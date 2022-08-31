Москва, , 17:14 — REGNUM В России необходимо улучшать координацию действий федеральных и региональных органов власти. Об этом 31 августа заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Необходимо совершенствовать координацию действий федеральных и региональных органов власти, участвующих в работе по локализации и ликвидации лесных пожаров. Это даст возможность централизовать принятие решений», — заявил Григоренко.

По его словам, первое решение, которое принималось комиссией — это назначение одного ответственного, который отвечает за координацию действий всех участников.

Кроме того, необходимо централизовать сбор информации, подготовить нормативно-правовую базу для синхронизации действий всех участников процесса и проработать систему реагирования на пожарные ситуации, указал вице-премьер.