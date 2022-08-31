Лондон, 31 августа, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» 31 августа объявил о заключении семилетнего контракта с 21-летним французским центральным защитником «Лестер Сити» Уэсли Фофаной.

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Как сообщает на официальном сайте «Челси», «пенсионеры» заплатили за трансфер футболиста 82,5 миллиона евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Фофану в 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Уэсли Фофана из-за травмы голеностопа принял участие лишь в двенадцати матчах за «лис» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Ренна».

3 сентября «Челси» в матче шестого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Вест Хэм Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.