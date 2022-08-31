Энергодар, Бывш. УССР, , 17:17 — REGNUM Массированный артиллерийский удар наносят бандеровские боевики по береговой линии Энергодара, сообщает 31 августа военно-гражданская администрация города в своём телеграм-канале.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Зафиксировано 23 артиллерийских удара в районе береговой линии Энергодара — в непосредственной близости от Запорожской АЭС. ВСУ применяют американскую гаубичную артиллерию М777 калибра 155 мм.

Добавим, что эти обстрелы бандеровские боевики ведут в то время, как на ЗАЭС направляются эксперты миссии МАГАТЭ, которые находятся уже в Запорожской области.

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