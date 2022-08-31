31 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили призыв отставного американского генерала к США и НАТО, чтобы те разрешили киевским боевикам обстреливать территорию России западным оружием.

Светлана Рыбина, , 19:54 — REGNUM Заявление американского бригадного генерала в отставке Марка Арнольда о том, что США и НАТО должны предоставить Киеву оружие для удара вглубь России и разрешить ему провести такие атаки, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 31 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Z Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

По мнению отставного генерала, Белый дом допустил огромную ошибку, когда наложил запрет на использование американских образцов вооружения, поставленных киевскому режиму в качестве военной помощи, для ударов по российским территориям. Арнольд считает такие палки в колёса глупостью, ведь основные военные объекты Российской Федерации находятся в сотнях километрах от границы с бывшей УССР. Их уничтожение, по мнению генерала, позволило бы Киеву перевернуть ход российской спецоперации.

Кроме того, Арнольд хотел бы видеть в руках киевского неонацистского режима зенитные ракетные комплексы Patriot, дальнобойные ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также самолёты и боевые дроны, стоящие на вооружении в США. Поэтому он призывает НАТО «изменить свою политику и отказаться от тезисов о запрете ударов по российским территориям».

«Главное, чтобы плакали, когда ударная волна самих потом настигнет», — отметил Андрей К.

Многие пользователи считают, что если США и НАТО прислушаются к словам отставного американского генерала и дадут добро своим киевским марионеткам на удары по российским территориям, то спецоперация действительно подвергнется корректировке, перекинувшись, в том числе и на страны Североатлантического альянса.

Указатель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Тогда уже сами США могут получить ответку. Разве они готовы пойти на такие риски?» — задаётся вопросом Вадим Н.

«Американский генерал хочет медаль почёта получить за заслуги перед своей страной. Он реально думает, наверное, что он эту медаль на стену повесит дома и внукам показывать будет. Только сдаётся мне, что оплавится она после того, как на территории США большие и яркие грибы расти начнут», — пишет Закир Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что американский генерал в отставке, потому и позволяет себе болтать языком, что он отставной и, по сути, ни за что не отвечает.

«Требовать он у своего лечащего ветеринара будет. И генерал-то он уже в отставке. Иначе не требовал бы, потому что понимает, какая ответственность будет за его слова», — считает Олег Б.

Часть людей уверена, что после ударов по объектам в глубине российской территории киевский режим не сможет рассчитывать на переговорный процесс и будет в кратчайшие сроки уничтожен. Это будет иметь свою цену для России, но Киев в таком случае сознательно повысит ставки, а значит, у Москвы просто не останется никакого иного выбора, кроме как идти ва-банк.

«Если Киев воспользуется этим оружием и ударит по российской территории, то каков шанс того, что центры принятия решений снова не пострадают? Мне кажется, это уже совсем другое, нежели беспилотники, которые создают головную боль на приграничной территории, но толком сделать ничего не могут», — поделился свои мнением Антон Ф.

«Если дальнобойное оружие начнёт накрывать Белгород или Курск, то всем попыткам переговоров и жестам доброй воли наступит конец. На следующий день уже Киева не будет на карте», — уверен Марат П.

Напомним, 31 августа американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд заявил в эфире «24 канала» о том, что США и НАТО должны предоставить Киеву оружие для удара вглубь России и разрешить ему провести такие атаки.