Москва, , 17:38 — REGNUM Известная телеведущая Лариса Гузеева поделилась впечатлениями от работы на шоу «Голос 60+». Её слова приводит издание «Экспресс газета» 31 августа.

Лариса Гузеева Кадр из интервью для интернет-шоу «Скажи Гордеевой»

«Куда бы меня не приглашали, я думаю: «Господи, да зачем же мне это?! Я и так хорошо живу!» Потому что я «психическая», в трясучке всё время, у меня мокрые руки, всё дрожит. Мне кажется, что я все испортила, что меня разоблачат и скажут: «Иди отсюда — мы ошиблись!» Я всё время об этом думаю…», — призналась Гузеева. Она также добавила, что регулярно сравнивает свою работу с деятельностью на проекте Дмитрия Нагиева: «И потом, я же всё время думаю, что до меня был Дима, а он блестящий ведущий и делал это с такой легкостью, так виртуозно и так талантливо! Поэтому меня одолевает страх и сомнения».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Первый канал закроет шоу «Давай поженимся». Последний выпуск программы был показан в телеэфире в феврале 2022 года.

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