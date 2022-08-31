Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM Финляндия с 1 сентября 2022 года ограничит в России количество записей на подачу заявлений на туристические визы, но сохранит возможность подачи визового заявления по всем основаниям, сообщили 31 августа в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала осени Визовые центры Финляндии будут принимать в России в среднем всего 500 визовых заявлений в день.

Финляндия введет квоты на записи для подачи визового заявления: 20% записей для туристов и 80% для путешествующих по другим основаниям, кроме туризма. «Другими основаниями для подачи визового заявления являются, например, поездки продолжительностью до 90 дней к членам семьи, по работе или на учебу», — пояснили в генконсульстве.

Кроме того, с 1 сентября заявления на туристическую визу можно будет подавать по предварительной записи только в визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске и только по понедельникам.

«В Визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске можно будет подавать визовые заявления по другим основаниям, кроме туризма, по вторникам, средам и четвергам по предварительной записи», — подвернули в дипломатическом представительстве, указав, что по пятницам визовые центры работать не будут.

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Страны Евросоюза достигли договорённости относительно приостановки облегченного визового режима для граждан России. Об это сообщил 31 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Праге.

Отмена упрощенного порядка выдачи шенгенских виз гражданам России означает, что для получения виз понадобится больше времени, документов и денег. Также увеличится количество поводов в отказе предоставления визы.