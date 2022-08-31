Лондон, 31 августа, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Женский чемпионат Европы по футболу 2022 года стал самым просматриваемым за всю историю турнира, сообщает 31 августа Reuters со ссылкой на регулятор европейского футбола УЕФА.

Twitter.comCanadaSoccerEN Женская сборная Канады по футболу

В этом году аудитория турнира, чемпионом в котором стала сборная Англии, победив в финале команду Германии, составила 365 миллионов зрителей, что более чем в два раза превышает показатель 2017 года (178 миллионов) и на 214% превышает данные 2013 года (116 миллионов).

Отмечается, что финал в прямом эфире смотрели 50 миллионов зрителей. При подсчете учитывались данные теле- и онлайн-просмотров.