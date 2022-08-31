Екатеринбург, 31 августа, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга в матче первого тура ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 одержал уверенную победу над «Сочи». Основное время встречи, проходившей в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилось со счетом 2:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Урал пропускает

Забитыми мячами отметились 27-летний российский нападающий Александр Юшин (8’) и Игорь Юрганов (58’ автогол). Желтые карточки получили Юрий Газинский, Иван Миладинович, Александр Юшин и Владислав Сарвели.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Алексеев, Эммерсон, Мамин, Быковский, Бевеев, Газинский (Подберезкин, 46’), Мишкич, Егорычев (Гогличидзе, 86’), Юшин (Сунгатулин, 63’), Бикфалви (Каштанов, 46’), Гаджимуратов (Железнов, 72’).

«Сочи»: Джанаев, Миладинович, Юрганов, Мещанинов (Дркушич, 73’), Маргасов (Макарчук, 46’), Ушатов, Кравцов, Шипунов, Бурмистров, Жоаозиньо (Мартовой, 63’), Барсов (Сарвели, 46’).