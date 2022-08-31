Москва, , 17:05 — REGNUM В последние несколько лет доля граждан РФ, формирующих сбережения, увеличилась за счет работы по усилению знаний в сфере финансовой грамотности, организованной Банком России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Инвестиции Gizn-biz.ru

«Кроме того, с психологической точки зрения, даже при стабильном, но невысоком текущем доходе общее ощущение неуверенности в завтрашнем дне может повлиять в сторону увеличения нормы сбережений, — сказала она. — Самой уязвимой в отношении возможностей формирования сбережений становится группа семей с несколькими маленькими детьми. Для них необходимо и дальше развивать программы адресной поддержки».

При этом она отметила, что российские граждане предпочитают довольно консервативные инвестиции либо в форме наличных денежных средств, либо с пассивным доходом (банковские вклады).

«Это говорит о том, что отсутствует уверенность в будущем стабильном доходе, а также имеется недоверие к различным финансовым инструментам за исключением наиболее консервативных, подкрепленных, по возможности, государственными гарантиями, — сказала Финогенова. — Интересно, что почти треть опрошенных пользуются услугами страховых компаний. Это связано, с одной стороны, в потребности защиты от рисков, а с другой — с ростом такого вмененного вида страхования, как ипотечное страхование жизни и имущества».

Финогенова подчеркнула, что, несмотря на государственную поддержку, оказываемую МСП, количество граждан, готовых инвестировать в развитие собственного бизнеса, составляет не более 5%.

«Это также говорит о том, что граждане не готовы брать на себя предпринимательские риски в условиях финансовой нестабильности и сложившейся экономической среды», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Банк России крайне плохо защищает интересы мелких инвесторов.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк РФ раскритиковали за плохую защиту мелких инвесторов