Москва, 31 августа, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В России на снижение размера среднего чека за образовательные услуги повлияли несколько факторов: трудности с обучением и оплатой на прежде популярных зарубежных электронных платформах и непосредственно в иностранных вузах, снижение интенсивности пандемии и, соответственно, уменьшение давления самоизоляции на потребительский выбор, а также выбор более экономной потребительской политики многими жителями РФ в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

«Сложившаяся ситуация продлится в течение 2022 года, а в дальнейшем будет больше зависеть от внутреннего российского рынка образования, количества бюджетных мест и их структуры, популярности и практической применимости программ дополнительного профессионального образования и т.д., — сказал он. — С учетом постоянного изменения и усложнения трудовых функций, повышения требований к персоналу, внедрения в России профессиональных стандартов спрос на повышение квалификации останется, а в ряде случаев можно ожидать и его оживления, соразмерного росту тех или иных отраслей экономики и занятости в них».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России в 2023 году цены на образовательные услуги стабилизируются, а во втором полугодии вырастут на 5-6%.