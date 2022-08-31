Москва, , 17:03 — REGNUM В РФ сократились инфляционные ожидания граждан, которые теперь не боятся резкого роста цен на лекарства и не делают запасов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявила профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Бунич. Так она прокомментировала информацию о том, что в июле 2022 года в РФ продажи лекарств снизились на 17%.

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«Сокращение фармрынка в России обусловлено рядом причин, — сказала она. — Сократились инфляционные ожидания граждан, поэтому покупатели не боятся резкого повышения цен на лекарства и не делают запасы. Запасы лекарств формировались с марта в связи с санкциями и уходом из России ряда зарубежных фармкорпораций. Летом сокращается заболеваемость простудными заболеваниями. Российский фармрынок в системе предложения наполнен за счет параллельного импорта и активизации российских фармкомпаний».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ призвали повременить с увеличением пошлины за регистрацию лекарств.