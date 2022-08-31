Москва, , 17:01 — REGNUM Турпоток в 2023 году по РФ продолжит расти по целому ряду причин и прежде всего по экономическим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявила профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Джанджугазова.

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«Ресурс для роста есть, так как почти четверть жителей РФ в 2022 году вообще отказались от отдыха, — сказала она. – В приоритете будет недорогой семейный отдых, как всегда, в летний период будут востребованы пляжные направления. Необходимо также обратить внимание на развитие детского и молодежного туризма в спортивных лагерях и базах отдыха, которых не хватает».

По ее словам, сложившаяся обстановка еще долго не изменится, да и перемены будут кардинальными.

«Надо строить суверенную туристскую стратегию с опорой на собственные силы и развивать направления, которые не развивались в эпоху массового выездного туризма. В частности, развивать отдых на Азовском побережье, на Каспии, на Востоке страны», — убеждена эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как будет расти туристический поток по России.

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