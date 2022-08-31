Москва, 31 августа, 2022, 17:00 — ИА Регнум. На фоне сложностей с визами, бронированиями, работой платежных систем для поездок по популярным ранее направлениям Европы турпоток по стране будет продолжать расти, в особенности при стимулировании программы кэшбека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявила профессор кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

«Можно спрогнозировать увеличение количества туристов в первую очередь по направлениям, которые у многих на слуху и/или имеют хорошую транспортную доступность для жителей мегаполисов и городов-миллионников: Карелия, Урал, Сахалин, Камчатка, озеро Байкал, Хакасия и Алтай, Астрахань, Золотое кольцо и другие, — сказала она. — Кроме того, влияние частично не желающих принимать жителей РФ стран подстёгивает авантюризм туристов — «авось проеду через Турцию». Вся эта ситуация дает понимание, что без развития инфраструктуры для туризма во всех «тёплых» и привлекательных регионах России нам не организовать отдых и рекреацию граждан».

По ее словам, нужны не только госпрограммы развития регионов, которые должны проходить под жёстким контролем целевого использования денежных средств, но и привлечение бизнеса преференциями и продвижением регионов страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на российском рынке появился отечественный агрегатор бронирования отелей.