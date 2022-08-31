Париж, 31 августа, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с правительством в Елисейском дворце в Париже, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Совет должен установить приоритеты правительства, уточнить законопроекты и, прежде всего, повысить осведомленность членов исполнительной власти о чрезвычайной климатической ситуации.

Правительство должно обсудить основные финансовые и бюджетные проблемы пятилетнего периода.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году зарплата почти всех работников частного сектора во Франции увеличилась, при этом среднее увеличение базовой заработной платы составило 2,5% в условиях беспрецедентной инфляции и трудностей с наймом.

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