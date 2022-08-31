Токио, 31 августа 2022, 16:59 — REGNUM Военное ведомство Японии затребовало рекордные объёмы финансирования на 2023 финансовый год. Основные статьи проекта бюджета опубликованы 31 августа.
На финансовый год, который начинается 1 апреля 2023 года, японское министерство обороны запросило 5,6 триллиона иен (порядка $41,4 млрд), что может стать самым большим военным бюджетом в истории страны.
При этом указано, что обозначенная сумма не является окончательной, а касается только расходов, которые военные готовы раскрыть. С учетом закрытых статей расходов общий объем финансирования может приблизится к 6,5 триллиона иен.
По некоторым данным, закрытые расходы касаются программы разработки ракет увеличенной дальности класса «земля-корабль».
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