Анна Царькова, 31 августа 2022, 19:50 — REGNUM 31 августа прекратились поставки газа по газопроводу «Северный поток». Это связано с плановым ремонтом газопоршневой установки (ГПУ) № 24 на компрессорной станции «Портовая».
Физический поток газа был остановлен в 04:00 мск в точке приёма в Грайфсвальде с немецкой стороны. Напомним, ранее Газпром предупреждал о плановой остановке прокачки газа по «Северному потоку» с 31 августа до 3 сентября в связи с техническим обслуживанием и планово-профилактическими работами.
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Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения выразили пожелание, чтобы ремонт продлился подольше запланированных сроков, чтобы в Европе «понервничали». Иные считают, что не стоит вовсе возобновлять поставки газа в Европу.
«И надо табличку повесить, как раньше на киоски вешали: «Ушла на базу. Буду через 10 минут», — пошутил «Контур 6».
«Если бы насовсем, потом все ровно включат», — добавил П. В.
«И не надо больше эти поставки начинать», — призвала Ирина.
«Вот и лето прошло, словно и не бывало. Газпром газ перекрыл, только этого мало. Пусть сломается вентиль, чтобы его нельзя было открыть», — с сарказмом отреагировала Нина.
«Хорошо бы до следующего лета. Чтобы многогендерные прочувствовали!» — иронизирует Алексей.
«Это на несколько дней… Если не найдут неисправность, а мне что-то кажется, что найдут», — задумался Александр А.
«Пусть очень тщательно проведут ремонт, не торопясь, месяца 3 лучше, можно и больше», — написала Natalia E.
«Будем надеяться, ремонт пройдёт до окончания сезона отопительного», — не без сарказма добавил Юрий.
«Во время обслуживания выяснится, что ресурс выработан и требуется замена соответствующих элементов. Со спокойным сердцем отправить её на ремонт в «Сименс»… и забыть о ней. И пусть сами думают — нужен им газ или нет», — прокомментировал новость Arktur.
«Сейчас как никогда наша бюрократия необходима — тысяча бумажек, желательно вручную, и миллион проверок», — с юмором отметила Ольга Б.
«Раз, два, три, четыре, пять — вышел винтик погулять. И теперь без него не фурычит ничего…» — иронизирует Nikolay Z.
«Они же этого желают, чтобы не покупать «агрессивный» русский газ. Мечты сбываются», — комментирует Rehici Z.
«Давайте, как с горячей водой, в последний день сообщим, что ещё на недельку [продлеваем]», — шутит Alexey.
«Плановые работы нужно продлить до марта», — смеется Alexandr.
«Для качественной прокачки нужно оборудование поддерживать в отличном состоянии, поэтому не стоит торопиться в его обслуживании…» — призвала одна из участниц обсуждения.
«Прекрасно! Ждём писков и нервных визгов из Европы», — написала Елена К.
«Было бы хорошо, если бы это была полная и окончательная остановка поставок газа в Европу», — подытожила Наталья Д.
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