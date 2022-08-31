31 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что 31 августа поставки газа по газопроводу «Северный поток» прекратились из-за начала планового ремонта газопоршневой установки (ГПУ) № 24 на компрессорной станции «Портовая».

Анна Царькова, , 19:50 — REGNUM 31 августа прекратились поставки газа по газопроводу «Северный поток». Это связано с плановым ремонтом газопоршневой установки (ГПУ) № 24 на компрессорной станции «Портовая».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Физический поток газа был остановлен в 04:00 мск в точке приёма в Грайфсвальде с немецкой стороны. Напомним, ранее Газпром предупреждал о плановой остановке прокачки газа по «Северному потоку» с 31 августа до 3 сентября в связи с техническим обслуживанием и планово-профилактическими работами.

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Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения выразили пожелание, чтобы ремонт продлился подольше запланированных сроков, чтобы в Европе «понервничали». Иные считают, что не стоит вовсе возобновлять поставки газа в Европу.

«И надо табличку повесить, как раньше на киоски вешали: «Ушла на базу. Буду через 10 минут», — пошутил «Контур 6».

«Если бы насовсем, потом все ровно включат», — добавил П. В.

«И не надо больше эти поставки начинать», — призвала Ирина.

«Вот и лето прошло, словно и не бывало. Газпром газ перекрыл, только этого мало. Пусть сломается вентиль, чтобы его нельзя было открыть», — с сарказмом отреагировала Нина.

«Хорошо бы до следующего лета. Чтобы многогендерные прочувствовали!» — иронизирует Алексей.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«Это на несколько дней… Если не найдут неисправность, а мне что-то кажется, что найдут», — задумался Александр А.

«Пусть очень тщательно проведут ремонт, не торопясь, месяца 3 лучше, можно и больше», — написала Natalia E.

«Будем надеяться, ремонт пройдёт до окончания сезона отопительного», — не без сарказма добавил Юрий.

«Во время обслуживания выяснится, что ресурс выработан и требуется замена соответствующих элементов. Со спокойным сердцем отправить её на ремонт в «Сименс»… и забыть о ней. И пусть сами думают — нужен им газ или нет», — прокомментировал новость Arktur.

«Сейчас как никогда наша бюрократия необходима — тысяча бумажек, желательно вручную, и миллион проверок», — с юмором отметила Ольга Б.

«Раз, два, три, четыре, пять — вышел винтик погулять. И теперь без него не фурычит ничего…» — иронизирует Nikolay Z.

«Они же этого желают, чтобы не покупать «агрессивный» русский газ. Мечты сбываются», — комментирует Rehici Z.

«Давайте, как с горячей водой, в последний день сообщим, что ещё на недельку [продлеваем]», — шутит Alexey.

«Плановые работы нужно продлить до марта», — смеется Alexandr.

«Для качественной прокачки нужно оборудование поддерживать в отличном состоянии, поэтому не стоит торопиться в его обслуживании…» — призвала одна из участниц обсуждения.

«Прекрасно! Ждём писков и нервных визгов из Европы», — написала Елена К.

«Было бы хорошо, если бы это была полная и окончательная остановка поставок газа в Европу», — подытожила Наталья Д.

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