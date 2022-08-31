Барселона, Испания, , 16:54 — REGNUM Нападающий каталонской «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг получил перелом челюсти во время ограбления его дома в Испании. Об этом 31 августа сообщает издание The Athlertic.

Пьер-Эмерик Обамеянг Chensiyuan

По информации источника, сроки восстановления 33-летнего габонца будут зависеть от решения Обамеянг о возможной операции. В любом случае, игрок выбыл на срок не менее месяца.

В прошлом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг сыграл в 17 турах испанской Ла Лиги 2021/22, в которых отметился 11 забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Барселону» Обамеянг выступает с 31 января 2022 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Действующее соглашение габонца с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2025 года.