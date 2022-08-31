Москва, 31 августа, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Борьба с пожарами в регионах России идёт, и ситуация меняется в позитивном ключе. Об этом 31 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Хочу начать с вопроса борьбы с пожарами в регионах страны. Там ситуация меняется в некоторых местах, меняется в целом в позитивном ключе, но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания», — заявил Путин.