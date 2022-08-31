Штат Калифорния, США, , 17:37 — REGNUM В возрасте 89 лет скончался американский актёр Ричард Роат. Об этом сообщило издание Deadline 31 августа.

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Артист умер в Калифорнии (США) 5 августа 2022 года. Причина смерти Роата не раскрывается.

Напомним, первой работой Ричарда Роата стал сериал «Обнажённый город». Актёр также успел сняться в таких проектах, как «Друзья», «Альф», «Блюз Хилл-стрит», «Династия», «Мелроуз Плейс», «ФБР», «Беглец», «Бегство Логана» и многих других.

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