Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительное субсидирование на оборудование при социальной газификации и выделить вплоть до 400 млрд руб.
Шадаев: в России девушки делают предложения мужчинам через портал Госуслуг
В России востребованность портала Госуслуг принимает неожиданные формы. Об этом 31 августа заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Ремонт школ: Путин потребовал избавиться от недобросовестных подрядчиков
Около 84 школ в России не успели завершить ремонт к началу учебного года из-за выявленных недостатков на завершающем этапе работ. Об этом 31 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
Фальков заявил о дефиците поступающих на инженерно-технические направления
В 2022 году обнаружился дефицит выпускников школ по некоторым специальностям в вузах. Об этом 31 августа заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Путину доложили об организационных выводах в связи с лесными пожарами
В России необходимо улучшать координацию действий федеральных и региональных органов власти. Об этом 31 августа заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Ситуация с пожарами в регионах в целом улучшается — Путин
Борьба с пожарами в регионах России идёт, и ситуация меняется в позитивном ключе. Об этом 31 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
Путин: ситуация с лесными пожарами в регионах России в целом меняется в позитивном ключе.