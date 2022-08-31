Нур-Султан, , 17:05 — REGNUM Национальная политика в современном Казахстане направлена на ассимиляцию этнических меньшинств. Об этом 31 августа ИА REGNUM сообщил казахстанский политолог на условиях анонимности.

Казахстан Югасов Владимир © ИА REGNUM

«Какие бы меры руководство Казахстана не предпринимало, люди не перестанут быть русскими, дунганами, узбеками, уйгурами. Даже если будут знать казахский язык лучше казахов. Оказывать давление на русскоязычных граждан Казахстана и стремиться их полностью ассимилировать глупо и бессмысленно» — заключил политолог.

Напомним, что ранее в Казахстане был арестован и приговорен к длительным срокам заключения пророссийский блогер Ермек Тайчибеков. Акорда до сих пор не пресекла деятельность западных организаций в Казахстане, которые раскачивают националистические настроения в стране и финансируют проекты типа «языковых патрулей».

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