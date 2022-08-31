Астана, 31 августа, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Национальная политика в современном Казахстане направлена на ассимиляцию этнических меньшинств. Об этом 31 августа ИА REGNUM сообщил казахстанский политолог на условиях анонимности.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

«Какие бы меры руководство Казахстана не предпринимало, люди не перестанут быть русскими, дунганами, узбеками, уйгурами. Даже если будут знать казахский язык лучше казахов. Оказывать давление на русскоязычных граждан Казахстана и стремиться их полностью ассимилировать глупо и бессмысленно» — заключил политолог.

Напомним, что ранее в Казахстане был арестован и приговорен к длительным срокам заключения пророссийский блогер Ермек Тайчибеков. Акорда до сих пор не пресекла деятельность западных организаций в Казахстане, которые раскачивают националистические настроения в стране и финансируют проекты типа «языковых патрулей».

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