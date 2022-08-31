Вашингтон, 31 августа, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Японская компания Toyota увеличит почти в три раза, с $1,3 млрд до $3,8 млрд, запланированные инвестиции в развитие аккумуляторной электростанции в американсом городе Либерти, штат Северная Каролина, сообщает 31 августа Reuters.

Mike Driggs Toyota Diesel

В компании отметили, что данное решение отвечает растущему потребительскому спросу на электромобили. Планируется, что завод в Либерти откроется в 2025 году.

Партнером Toyota станет производитель батарей Panasonic, который также имеет совместное предприятие с производителем электрокаров Tesla в Неваде. Недавно Panasonic объявил о планах по строительству завода в Канзасе стоимостью в $4 млрд, который будет поставлять продукцию Tesla и другим автопроизводителям.

Напомним, на заводе Toyota в Кентукки, который является крупнейшим на территории США, производят автомобили Camry, Avalon и Lexus ES 350. Число сотрудников предприятия составляет около 8200 человек.

Завод в Джорджтауне производит почти четверть всех автомобилей Toyota, выпущенных в Северной Америке.